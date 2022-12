SZA avaldas muusikavideo singlile "Nobody Gets Me"

USA laulja SZA avaldas muusikavideo uuele singlile "Nobody Gets Me", mis pärineb tema eelmisel nädalal avaldatud albumilt "SOS".

Laulja uue minimalistliku muusikavideo režissöör on Bradley Calder ja produtsent Ava Doorley. "Nobody Gets Me" laulusõnad kirjutas Sza koos Rob Biseli, Carter Langi, Robin Weisse'i ja ​Benny Blancoga. Loo instrumentaali tegid ​Benny Blanco ja Carter Lang.

SZA uuel allbumil "SOS" on 23 lugu ning sellel saab kuulda ka selliseid artiste nagu Phoebe Bridgers, Travis Scott ja Don Toliver.

Vaata "Nobody Gets Me" muusikavideot siit: