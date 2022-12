Aastahiti 20 parimat eesti- ja välismaist lugu on selgunud

Aastahiti hääletus kolmes etapis ning kuni 12. detsembrini sai lemmikuid valida suurest nimekirjast. Hääletamine 20 parima vahel jätkub Aastahiti kodulehel ning 19. detsembril selguvad need kümme kodu- ja välismaist lugu, kes tänavu kuulajaid enim köitnud on.

Seejärel jätkub hääletamine juba kümne parima seas ja võitjad kuulutatakse välja 29. detsembril toimuval auhinnagalal.

Aastahiti galal astuvad üles esikümnesse jõudnud kodumaised artistid, lisaks mitmed üllatuskülalised. Muusikapeost saab osa ETV ja Raadio 2 vahendusel, samuti saab soetada T1 keskuses toimuvale galale pileti.

Eesti top20

5miinust "? Mis sa tegid"

5miinust "Vamos"

Alika Milova "C'est La Vie"

Andrei Zevakin ja An-Marlen "Valikud"

Andrei Zevakin ja Grete Paia "Mis nüüd saab"

Eik ja Villemdrillem, Maris Pihlap ja Mattias Tirmaste "Meie süü"

Gameboy Tetris ja Nublu "Kuhu kadus Sten?"

Karl-Erik Taukar "Ookean"

Kaw ja Nublu "Minna koos"

Liis Lemsalu "Teesklejad"

Merilin Mälk feat. Säm "Tuim ja tundetu"

Nublu "Kastehein"

Nublu "V6sa"

Púr Múdd ja Grete Paia "Ainult unustamiseks"

Reket "Natuke nii, natuke naa"

Shanon "Põgenemisplaan"

Stefan "Hope"

Stefan "Kiri külmkapi peal"

Stefan "Miraaž"

Villemdrillem ja Elina Born "Veelparem"

Välismaine top20

Beyoncé "Break My Soul"

Beyoncé "Cuff It"

Billie Eilish "TV"

Camila Cabello feat. Ed Sheeran "Bam Bam"

David Guetta feat. Bebe Rexha "I'm Good (Blue)"

Doja Cat "Vegas"

Elton John, Britney Spears "Hold Me Closer"

Harry Styles "As It Was"

Harry Styles "Daydreaming"

Harry Styles "Late Night Talking"

Joji "Glimpse of Us"

Kate Bush "Running Up That Hill"

Luude feat. Mattafix "Big City Life"

Maneskin "Supermodel"

Maneskin "The Lonliest"

Rihanna "Lift Me Up"

Sam Smith, Kim Petras "Unholy"

Taylor Swift "Anti-Hero"

The Weeknd "Out of Time"

The Weeknd "Sacrifice"