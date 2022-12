Liisi Koikson avaldas uue loo "Detsember"

Koikson selgitas, et loo esimene versioon sai salvestatud eelmisel talvel, kuid ta ei soovinud seda toona tormakalt välja lasta. "Mul on hea meel, et ma seda ei teinud, sest sel aastal lisandusid veel Erki Pärnoja kitarril ja Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor, kes kiirelt enda panuse salvestasid ja sellega minu jaoks kogu loo uuele tasemele tõstsid," sõnas laulja.

"Detsember" on Koiksoni sõnul pühendatud inimestele, kes pühade ajal üksinda peavad olema. "Detsember ja jõulud on saanud perega koos olemise templi ja mul vedanud, et mul on need inimesed, kellega sellel ajal koos olla. See lugu tahaks olla toeks just nendele, kellel tuleb pühad üksinda veeta," märkis ta.

"Oma vaimusilmas näen, et kõige õigem oleks seda lugu kuulata karupükstes suures lumehanges taevast põrnitsedes või mõnes muus sarnases olukorras, kus kõik keeruline korraks pausile jääks," kirjeldas Koikson.