Eesti Laulu poolfinalist Wiiralt: mingi piits peab takka olema

"See lugu sündis hästi kiiresti ja me lihvisime seda mitu kuud," rääkis bändi laulja Vahur Krautma.

"See oli naljakas päev. Tegime kaks gruppi: üks oli ühes toas ja teine oli teises toas ning hakkasime neid lugusid vorpima ja vaatama, mis juhtub. Tiimil number üks oli resultatiivsem lugu," meenutas kitarrist Sander Nõmmistu loo sündimist.

Kui laul valmis sai, siis leiti, et selle võiks Eesti Laulule ka saata. "Kuigi tegelikult tegelikult mõtlesime, et aitab küll sellest Eesti Laulust, kaua me käime seda rahvast piinamas, aga läks jälle nii, et viimasel päeval läks laul teele," nentis ta.

Krautma selgitas, et jämmimine on Wiiraltile loomingut luues tavapärane praktika. "Mingi piits peab takka olema, mingisugused väiksed eesmärgid," sõnas ta. "Tegelikult on meil materjali juba tõsiselt palju tekkinud ja me plaanime järgmisel aastal kaks albumit välja anda."