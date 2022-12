Eesti Laulu poolfinalist Kaw: mul on raske üht joont järgida

Keevallik rääkis, et laulmisega tegelenud alates lapsepõlvest ning kuna tema isa on trummar, on ta iseseisvalt ka trummimängu õppinud. Muusikat on ta salvestanud viimased viis aastat.

Eesti Laulule saatis muusik oma loo pooljuhuslikult. "Mul oli just üks demo valmis saanud ja mu mänedžer ütles, et proovime. Mõtlesin, miks mitte," selgitas ta.

Keevallik tõdes, et Eesti Laulul poolfinaali pääsemisega ta tegelikult arvestanud polnud. "Kui telekas minu nimi ja lugu ette tulid, tõmbas näost ikka täitsa kahvatuks. Mõtlesin, kuhu ma ennast sisse mässisin," meenutas ta esmaemotsioone.

Üht kindlat stiili, mida viljeleda, pole laulja veel leidnud. "Iga kord, kui stuudios käin, tahan jälle midagi teistsugust teha. Mul on kuidagi raske üht joont järgida," tõdes ta.

"Viimased demod, mis ma teinud olen, on rohkem elavamad ja lähevad rokisuunda. Kuna mul on isa ka rokkmuusikat teinud, siis ma arvan, et see tuleb sealt. Alustasin räpiga, seega see täiesti oleneb päevast ja milliste produtsentidega ma koostööd teen," selgitas Keevallik.