Galerii: lauluväljakul avati Imedemaa valgusfestival

Valgusfestivali põhiteemaks on "Alice Imedemaal" kangelased ning muinasjutu tegevuspaik. Lisaks valgusskulptuuridele saab Imedemaal kuuel järjestikusel nädalavahetusel vaadata laser-show'sid ning jalutada laserkiirtest täidetud metsatukas.

Kokku toodi valgusfestivali tarbeks Eestisse ligi 25 tonni materjali. Käsitööna valminud figuurid on loodud teraskarkassidele, mille peale on tõmmatud siid ning need on seest erivalgustusega illumineeritud.