Henrik Raave: lõin ideaalset perekonda, välistasin kõik segajad ja teisitimõtlejad

90ndate keskel teismelise poisina komeedina meelelahutusorbiidile sööstnud Raave tunnistas, et diskoansambliga Up'n'Down ja vokaalgrupiga Rumal Noorkuu kaasnenud populaarsus oli äge, kuid juba lapsepõlves tekkinud soov ideaalse pere järele viis ta radikaalse otsuseni.

"Mina olin loomas ideaalset perekonda ja välistasin kõik segajad või teistimõtlejad," läks ta tagasi hetke, mil päevapealt karjäärile kriipsu peale tõmbas. "Sõbrad olid segajad, muusikukarjäär ja lavakunstikateeder olid segajad, ema ei olnud musterpereinimene – järelikult ei sobi. Ajasin oma pereasja üksi kümme aastat."

Raave oli tutvunud neiuga, kes tekitas hea ja koduse tunde. "Olin kahekümnene, kui esimene poeg sündis, see aitas selle suhte minu silmis veel paremini ära kinnitada: mul on päriselt olemas naine, kass, laps ja korter. See vajadus oli nii-nii suur," kirjeldas ta ning lisas, et tahtis näidata emale, isale ja iseendale, et ta suudab luua ideaalse perekonna ning teab, et see tähendab täielikku pühendumist.

Paremaks isaks olemise projekt

Henrik Raave oli üheaastane, kui tema isa ja ema suhe purunes. Pärast seda sattus ta ellu mitu kasuisa ja kaugeltki kõigiga ei tekkinud lähedasi suhteid. Varajase lapsepõlve aastaid nimetas ta raskeks, millest pole midagi helget ega rõõmsat meenutada. Ta rääkis saates, et on oma isast palju puudust tundnud ning see tunne muutus peagi süüdistamiseks ja kadeduseks, kuna isa sai järgmised lapsed.

"Olen süüdistanud teda kehvaks isaks olemise eest ja tegelnud 20. kuni 40. eluaastani alateadlikult oma neljale lapsele paremaks isaks olemise projektiga," ütles ta.

"Minu lapsed ei ole kunagi üksi. Neil ei ole kunagi mingeid kasuisasid, olen ainult mina," tõi mees näite, milliseid sõnu ta endale raius. Siiski ei kukkunud kõik välja nii, nagu ta oli unistatud.

Raave tunnistas, et 40-aastaseks saades toimus tema elus murrang, tal tekkis aeg iseennast tundma õppida ja elu üle järele mõelda: "Need lapsed, kes elavad täna minuga, näevad palju rahulikumat ja tasakaalukamat isa, kui need, kes elasid minuga varem."

Henrikuga saatesse tulnud ema Heli Vahing ütles, et ei tema ega Henriku vanaema suutnud poissi mõista, kui ta otsustas päevapealt jahmatava elumuutuse teha. Nad siiski suhtlesid, kuid suhted olid jahedad. "Eks ta oli nukker, aga ma sain siis aru, et ta peab niimoodi käituma, et küll aeg tuleb maa ja mere pealt," kirjeldas ta oma lootusi, kui poeg täielikult eraldus.

Otsetee tüdrukute südameisse

Saatejuht Sten Teppani palvele kirjeldada perioodi, mil laulja kuulsus oli tipus, vastas Henrik, et tema peamine motivaator oli tüdrukud. "Kümned ja kümned tüdrukud, ma ikka kollektsioneerisin skalpe: täna üks, homme teine. Nii oli mul artisti ajal. See oli sport, mulle pakkus huvi oma sarmiga ka teiste poiste tüdrukuid üle lüüa," rääkis ta ja lisas, et see, kuidas ta tüdrukutega käitus, ei olnud kindlasti ilus. "Kasutasin neid ära ja vabandan kõigi ees, kes mind kuulevad ja ära tunnevad," sõnas ta.

Henrik rääkis, et tänu kiiresti tulnud kuulsusele ei pidanud ta tüdrukute tähelepanu saamiseks olema kõva poiss jalgpalliväljakul või jõusaalis: "Mul oli shortcut, tänu sellele, et olin staar, mul oli väga lihtne asju ajada. Aga olid muidugi ka ihaldusobjektid, keda ma ei saanud, siis piirdusin nende sõbrannadega," tunnistas ta.

Ema Heli, kes oli ise samuti artist, sõnas, et tal oli hea meel, et pojal on palju esinemisi. "Ükskord sattusime samale üritusele esinema ja ma nägin, kuidas mu poeg istub üksinda lavaastmetel ja suitsetab. Mõtlesin, et olgu peale, ta oli küll alaealine, aga ma lasin tal olla. Ta iseseisvus nii totaalselt ja kähku, ja mulle sobivalt. Sai oma eluga ise hakkama, äge!"

Onu Bellaga mersus

Heli Vahing on muide naine Onu Bella unustamatu laulu "Ma võtsin viina" videost – mersu tagaistmel lösutanud Onu Bellat sõidutas just Heli. Vahing rääkis saates, et see projekt oli tema elus marginaalne. "Nagu Bella mulle veel ise ütles, et no näed, tegime pulli ja vaata, mis sellest sai," muigas ta.

"No tõepoolest, mingi kutt ütleb juhuslikult, et tule, laula mulle stuudios paar törtsu ära ja siis sa lähedki, sest Tartu linn oli igav ja unine ning kui mingi värske briis tuli, siis sa läksidki sellega kohe kaasa," meenutas ta videosse ja laulu sattumist.

Poeg Henrik täpsustas, et videos nähtud mersu oli nende pere auto. Kui ema pidas videos osalemist väheoluliseks, siis Henriku ego tõstis see tollal kõvasti: "See oli ikka fenomen!"

"Käbi ei kuku..." on Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 10.10 Saatejuht on Sten Teppan.