Jalgpallikohtunik Triinu Vaher: olen solvamise eest ka kollase kaardi andnud

Jalgpallikohtunik Triinu Vaheri sõnul tuleb naisena platsil olles sageli taluda üleolevat suhtumist ning on juhuseid, kus ta on pidanud mängijale solvamise eest ka kollase kaardi andma.

Vaheri sõnul pakub kohtunikutöö talle põnevust ja närvikõdi. Ta on proovinud ka ise jalgpalli mängida, kuid polnud enda sõnul selles nii osav.

Tugev õiglustunne on Vaheri hinnangul üks edasiviivaid jõude kohtunikutöös ning ilmselt seetõttu on ta oma tööks valinud ka politseinikuameti ning on õppejõud Sisekaitseakadeemias.

Naisena tuleb jalgpallikohtunikuna vahel ennast rohkem kehtestada. Vaher ütles, et see sõltub tugevalt meeskonnast, kuna juhtub, et on mehi, kes suhtuvad väga üleolevalt juba enne mängu. Solvamise pärast on ta vahel andnud mängijatele ka kollase kaardi.

Raske on platsil olla nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Mängu ajal jookseb naine ligi kümme kilomeetrit edasi-tagasi ning tunnistas, et erinevalt mängijatest ei saa kohtunikud nii professionaalselt trenni. "Füüsiline pinge on päris suur, aga vaimset pean ma seal siiski kordades raskemaks," sõnas Vaher.

Vaher avaldas lootust, et vähemalt järgmisel naiste jalgpalli MM-il on juba võimalik näha ka eestlastest kohtunikku.