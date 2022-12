Kõrve, Saatpalu ja Rebane suunduvad pärast jõululaupäeva jõululauludeta tuurile

Hele Kõrve sõnas saates "Hommik Anuga", et nemad tulevad pärast jõulupühi pakkuma meelelahutuse asemel meelelohutust. "See, mis pärast jõule järgneb... Pigem pakume meie seda lohutust," naeris Kõrve.

Rebane ja Kõrve tunnistasid, et jõulud on nende jaoks siiski väga oluline aeg. Saatpalu seevastu arvas, et kalendrist võiks kõik kuud oktoobrist mai alguseni kustutada, kuna tema külma ilma ei naudi.

Kuuest kontserdist koosnev sari, millega muusikud tuuritama lähevad, kannab pealkirja "Ära kingi mulle lilli". Kõrve sõnul sai see alguse kunagisest Linnateatri saatesarjast "Kontakt", kus kolleeg palus publikut mitte lilli tuua ning hakkaski peagi saama lavale vorsti ja pirukaid.

Lauri Saatpalul täitus tänavu 30 aastat Kuku raadios, kuid täpselt 25. detsembril, mil muusikud astuvad oma kontserdisarja esimese kontserdiga lavale, kõlab Kukus viimane Saatpalu saade ning sellega tema töösuhe raadioga lõppeb.