Jaapanist pärit Maiko: eestlased on iseendaga leebemad kui jaapanlased

Eesti Laulu poolfinaali pääsenud jaapanlane Maiko tunnistas saates "Hommik Anuga", et jaapanikeelse looga lauluvõistlusel osalemine on eriline nii talle kui küllap ka kõigi eestlaste jaoks.

Maiko sattus Eestisse tänu oma abikaasa Taavi Tammikule, kes Tartu Ülikooli akadeemilise meeskoori kontserdireisiga Jaapanisse läks ning juhuslikult just Maiko perekonda kodumajutusele sattus.

"Ma tundsin tugevat sidet, kui teda nägin ja vestlema hakkasime," meenutas Maiko esimest kohtumist tulevase abikaasaga. "Nagu oleksin temaga varem kohtunud ja rääkinud. Selline eriline tunne;" lisas ta.

Eestis elada Maikole meeldib ning enda sõnul saab ta siin olla vabam. "Inimesed on rahulikumad, muretumad. Leebemad iseendaga. Te pole enda vastu nii karmid ja see on väga lahe. Ideaalne."

Muusika on Maikot ümbritsenud juba lapsepõlvest. Tema isa mängib klaverit ja kitarri ning ema ja vanaema on väga head lauljad, samuti ka vend.

Eesti muusikale elas Maiko kaasa juba Jaapanis olles, lauldes lugusid kaasa, kuigi sõnu ei mõistnud. Näiteks meeldivad talle Karl-Erik Taukar ja Liisi Koikson. Samamoodi on ta aastate jooksul jälginud ka Eesti Laulu.