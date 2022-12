Kristen Stewart nimetati Berliini filmifestivali rahvusvahelise žürii presidendiks

"Oleme väga elevil, et Kristen Stewart selle silmapaistva ülesande enda kanda võttis. Ta on üks andekaimaid ja mitmepalgelisemaid näitlejaid oma põlvkonnas," teatasid festivali direktorid Mariette Rissenbeek ja Carlo Chatrian ametlikus avalduses.

"Ta on andnud elu igavestele tegelaskujudele Bella Swanist Walesi printsessini. Noor, särav ja muljetavaldava töökogemusega Kristen Stewart on ideaalseks sillaks Ameerika ja Euroopa vahel," vahendas The Wrap teadet.