ETV toob laupäeva õhtul eetrisse Kihnu Virve mälestussaate

ETV näitab Kihnu Virve mälestuseks 2018. aastal valminud saadet "Meri on, meri jääb. Kihnu Virve".

Kihnu saare kuulsaim elanik Virve Köster on Eesti vanim staar, kes on oma kodus sama tegus kui laval. Ühe päeva jooksul näitas ta, kes on tema tegelikud sõbrad, andis nõu kuidas seljatada infarkti ja jutustas, mil moel sünnivad kogu Eestile armsad laulud.

Saatejuht on Karmel Killandi.

"Meri on, meri jääb. Kihnu Virve" algab kell 20. Narva ja Kreenholmi tõsilugusid ning legende uuriv "Ühe maja lugu" lükkub 17. detsembrile.