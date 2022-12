Presidendi jõulukaart toob esile noorte kunstnike tööd

Kaardi keskmes on laps aastavahetuse lootuste helges maailmas ning see kannab sõnumit: meie kõigi teha on rahu ja valgus meie ümber. "Eriti nii keerulistel aegadel nagu on olnud viimane aasta, on oluline endas alles hoida avatust ja õrnust. Seetõttu on ka selle aasta kaart klassikalise pliiatsijoonistuse stiilis, et pilt mõjuks iseenesest pehme ja turvalise ruumina ning kannaks endas olulisi inimlikke põhiväärtusi ning hoolimist," lausus kaardi illustratsiooni autor Katariina Kesküla.

Jõulukaardid on trükitud taastoodetud paberile looduslike vaikude ning õlide baasil valmistatud trükivärvidega.

Tänavu saadab president Karis Eesti inimestele ja välismaale ligi 2000 jõulukaarti. Kaardil on kirjas pühadetervitus eesti, inglise, prantsuse ja saksa keeles.