Hiiumaa on glögi- ja käsitöölainel

Hiiumaa glögikohvikute põhipäev on laupäeval, mil uksed avavad 25 kohvikut üle kogu saare. Talvine melu algas aga juba reedel, mil esimene glögikohvik Kärdlas oma uksed lahti tegi.

Esimest korda peetavat glögikohvikute üritust innustas korraldama Hiiumaalt alguse saanud kodukohvikute traditsioon.

"Hiiumaalt on alguse saanud kodukohvikute päevad, mis on siit liikunud mandrile ja erinevatesse Eesti kohtadesse ja kogukondadesse. Tundus tore mõte kutsuda inimesi siia ka talvel. Kuna kohvikute päevad on juba olemas ja talvega seostub ka ikkagi pigem soe jook, siis glögi tundus see, mis võiks meid kõiki kõnetada ja siia kokku tuua," selgitas Hiiumaa glögikohvikute päeva eestvedaja Kristel Üksvärav.

Jõulumelu on Hiiumaal aga rohkem kui ainult glögikohvikutes. Hiiumaa käsitööseltsi suur käsitöölaat on täitnud Kärdla kultuurikeskuse kauplejate ja ostjatega. Kohal on ka järgmine põlvkond. Näiteks Hiiumaa õpilasfirma Süte tutvustas rahvale männitõrvastest pakkudest tehtud süütematerjali.

"See on palju parem kui mingisugune paber või papp või ajaleht, sest see tahmab palju vähem ahju ja korstent ja selles suhtes palju parem kui mingisugune keemiline variant," rääkis Süte esindaja Jesse Jürimäe.

NIi glögikohvikud kui ka Hiiumaa käsitööseltsi laat jätkuvad laupäeval.