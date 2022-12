Maailmarändur Mariliis Jukk: sõitsime pahaaimamatult mustlaste getosse

Maailmarändurid Joosep Järs ja Mariliis Jukk alustasid augustis maktabussiga teekonda Tallinnast Tokyosse. Noored rääkisid "Ringvaatele", kuhu nad praeguseks juba jõudnud on ning millised reisiseigad on siiani kõige enam kõhedust tekitanud.

"Me oleme jõudnud Iraaki," lausus Jukk. "Augustist tänaseni oleme läbinud ligi kümmet riiki."

"Ohtlikkus on suhteline mõiste," vastas Jukk küsimusele, kas Iraagis on ohtlik riik, kus viibida. "Jah, mingid piirkonnad on ohlikud, aga otseselt me ei tunne siin igapäevaselt ohtu."

"Meiega on juhtunud küll selline lugu, et kui kohalik politseinik meid peatas, siis me kuulsime kaugustes pomme, mis Põhja-Iraagis plahvatasid ja mis olid tulistatud ühe terroristliku organisatsiooni vastu," kirjeldas Järs. "Politseinik ütles, et sõitke edasi ja minge 50 kilomeetrit lõuna poole, siis on jälle rahu majas."

"Eesti riigi nimi on piisavalt tundmatu. Paljud ei vihka eestlasi ja paljud ei teagi, kes me oleme," muigas Järs, et piirikontrollis neil seni probleeme olnud ei ole.

Jukk meenutas, et reisi seni kõige ohtlikum hetk leidis aset Šlovakkias. "Me sõitsime pahaaimamatult sisse mustlaste getosse," ütles ta. "Kuskil 20-30 last jooksid meie bussi poole, hakkasid bussi uksi katsuma ja koputasid akendele ning siis tuli mul meelde, et meie bussi tagumine uks on lahti," sõnas Jukk. "Tekkis hirm, et kui sinna kümme last sisse ronib, siis me jääme kogu oma maisest varast ilma."

"Kogu see läbisõit oli päris hirmus," kinnitas Järs. Siiski lõppes situatsioon hästi ning varguse ohvriks nad ei langenud.