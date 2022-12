Trad.Attack!: pärast Covidit hindame oma aja kulutamist teistmoodi

"Sel suvel käisime viis korda välismaal," rääkis Trad.Attack! oma tegemistest peale koroonaaega. "Päris lahe oli, aga päris tüütu oli ka," muigasid nad, viidates sellele, et enam nad ei soovi ansambliga esineda igal pool, kus saab. "Pärast Covidit hindame oma aja kulutamist väga teistmoodi," tõdes ansambel, lisades, et vahepeal on isegi piinlik agendile öelda, et nad ei soovi taaskord esinemispakkumist vastu võtta.

"Ma ei taha öelda, et oleme vanaks jäänud, aga varem oli nii, et kui telefon helises, olid kohvrid pakitud ja minek," kirjaldas ansambel. "Me oleme selle aja üle elanud," lisasid nad. "Kartsime, et kui Covid lõpeb, oleme uuesti alguses tagasi, kus me peame jälle väikseid festivale tegema hakkama ... aga näed, järgmiseks suveks on näiteks Tšehhi Colours of Ostrava kirjas."

Samas tõdes ansambel, et vahepeal võivad nad ka väiksemaid kontserte anda ning tuleva aasta aprillikuus plaanitaksegi teha Eesti-sisene turnee, mis koosneb 15-st väiksemast kontserdist. "See on mõnus, et mitte kogu aeg pilvedes ealda," sõnas ansambel. "Me ei hoia ennast mugavustsoonis."

"Me oleme uut albumit üle aasta teinud - märtsi lõpus tuleb täispikk album välja," rääkis ansambel lõpetuseks, mis ajendas uut kontesrttuuri aprillis läbi viima.