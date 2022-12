Galerii: laadalised täitsid Draamateatri jõulutundega

Heategevuslik Jõulusahver kogub sel aastal toetusi MTÜ Mondole, kes suunab selle Ukraina sõjast puudutatud piirkondade ülesehitamisele, et vabastatud külade ja linnade elanikud saaksid koju naasta. Paljudes Ukraina piirkondades on suur vajadus generaatorite järele, sest tavapärane energiavarustus on rivist väljas.

Laadast võtsid osa nobenäpud Eesti Draamateatrist, Rahvusooper Estoniast, Eesti Noorsooteatrist, Tallinna Linnateatrist ja Vanemuisest, samuti müüsid oma käsitööd mitmeid vabakutselisi teatrikunstnikud ja näitlejaid. Lisaks olid väljas Ukraina toetamisega seotud organisatsioonid MTÜ Mondo, Eesti Pagulasabi, sotsiaalne ettevõte Siin ja Sääl ning Ukraina kultuurikeskus.

Ühe Jõulusahvri eestvedaja Kersti Heinloo sõnul on pea kümme aastat Draamateatris korraldatud jõululaadast kujunenud sündmus, mida teatripere ja huvilised varakult ootama hakkavad. "Draamateatri Jõulusahver on üritus, kus saad tulla öelda tere oma lemmiknäitlejale, kiita tema viimast rolli ning ühtlasi osta temalt jalga soojad sokid või viia koju maitsev hoidis," rääkis ta.

Heinloo sõnul on Jõulusahvris oluline roll heategevusel. "Aastate jooksul oleme tänu heategevuslikule kohvikule ühiselt toetanud mitmeid abi vajavaid organisatsioone ja toonud helgust pimedasse talveaega."

Reedel õhtul kell 20 tuleb suures saalis lavastatud lugemisele "Täna loeme visa hinge", lugemise idee taga on Mehis Pihla ja Kairi Kruus. Lavastajana juhendab näitlejaid Mehis Pihla, loevad Gert Raudsep, Mait Malmsten, Hilje Murel, Hendrik Toompere jr, Rein Oja, Taavi Teplenkov, Tõnu Oja, Ülle Kaljuste, Tiit Sukk, Teele Pärn, Märten Metsaviir, Christopher Rajaveer, Kristo Viiding, Janno Jaanus. Lavastatud lugemise piletitulu annetab teater samuti heategevuseks MTÜ-le Mondo.