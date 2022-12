2022. aasta Eurovisioonil teise koha saavutanud Sam Ryder avaldas debüütalbumi "There's Nothing But Space, Man!".

Sam Ryderi debüütalbumi fookuspalaks on "Put A Light On Me", mis järgneb Suurbritannia "Tantsud tähtedega" saates debüteerinud singlile "All The Way Over".

Värske kauamängiv sisaldab ka Ühendkuningriigi 2022. aasta edukat eurolugu "Space Man", millega saavutas Ryder lauluvõistlusel teise koha. Tänaseks on lugu sotsiaalmeedias kuulatud üle 80 miljoni korra. Kokku leiab uuelt albumilt 14 lugu.