Grete Lõbu naaseb jaanuaris "Ringvaatesse"

Lõbu teatas uudisest reede õhtul "Ringvaates", kui Marko Reikop tema ja pisipoja Hans Kuti tegemisi kaemas käis.

Saatejuht tunnistas, et 44-aastaselt lapse saamine on pannud küll inimesi veidi silmi pööritama, kuigi sama vana mehe isakssaamist ei peaks keegi kummaliseks. "Ma ei tea. Kui päris aus olla, siis mõned aastad tagasi ma tegelikult arvasin, et mina olen oma lapsed siin ilmas ära sünnitanud," rääkis Lõbu, kuid lisas, et elud muutuvad. "See hetk, kus sa oled selles uues, väga toredas suhtes ja pead otsuse vastu võtma - kas tahad veel lapsi või ei taha. /.../ Lasksime sel mõttel natuke aega seedida ja ma otsustasin, et lasen selle koha enda jaoks vabaks või selle seina alla," kirjeldas Grete. Peagi hakkas mõte uuest lapsest talle meeldima ja tundus, et see võiks olla väga tore pööre eluteel.

Lõbu sõnul olid nad abikaasaga täiesti teadlikud, et laps ei pruugi kohe tulla ning käisid ka mõlemad arsti juures kontrollis. "Olime arvestanud ka sellega, et ega ei pruugigi midagi juhtuda," kinnitas ta, kuid lisas, et rasestus küllaltki kiiresti.

"Ega see pole ainult see, et jääd rasedaks, see rasedus tuleb ka lõpuni kanda," toonitas Grete. "Kui sa oled juba 40+, siis elus, terve sünnini minna on suur ime," selgitas ta ning meenutas hetke, kui kolmandat kuud lapseootel olles ämmaemanda juures avastati, et lootega pole kõik korras. "Beebi oli, ma olin tema südametööd juba kuulnud, ta oli mul olemas olnud ja siis ei olnud..." meenutas Grete ootamatut ja rasket hetke. Lõbu sõnul ta teadis, et esimesel trimestril on raseduse katkemine väga tavapärane, kuid sisemiselt katki teeb see ikka. Teda päästsid teiste naiste kogemused, mis jõudu andsid ning seetõttu otsustas ta ka ise oma lugu jagada.

Pooleaastane Hans Kutt on Grete kinnitusel väga rõõmus ja õnnelik laps. Võrreldes vanemate tütardega, arvas Lõbu, et praegu on isegi veel kergem kui varem. "Mul on läinud hästi," võttis Grete kokku viimase aasta, mis tõi nii perelisa kui ka abielu.

Jaanuaris plaanib Grete Lõbu naasta tele-ekraanile "Ringvaatesse" ning kinnitas, et sellise otsuse tegid nad abikaasaga juba varem, kuna mees soovib ise lapsega koju jääda.