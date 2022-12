Eesti Laulu poolfinaalide koosseisud on jagatud

Esimeses poolfinaalis 12. jaanuaril võistlevad: Andreas, Anett ja Fredi, Bedwetters, Ellip, Janek, Kaw, Merlyn, Mia, Neon Letters ja Maiko ning Ollie.

Teises poolfinaalis astuvad 14. jaanuaril lavale: Alika, Carlos Ukareda, Elysa, Inger, Linalakk ja Bonzo, M Els, Meelik, Robin Juhkental, Sissi ning Wiiralt.

Poolfinaalide esinemisjärjekorrad avalikustatakse jaanuari alguses.

Eesti Laulu kontserdid toimuvad tänavu uutes kohtades – poolfinaalid Viimsi Artiumis ja finaal 11. veebruaril Tondiraba jäähallis. Kontserte vahendavad ERR-i kanalid, oma lemmikutele saab toetust avaldada ka kohapeal. Finaali piletid tulevad müüki enne jõule, poolfinaalidesse saab pileti soetada Piletilevi keskkonnast juba praegu.

"Huvi poolfinaalide vastu on olnud suur," märgkis Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula, kelle sõnul lisavad elevust nii uued toimumiskohad kui ka kirev artistide seltskond. Kohapeale kaasa elama soovitab ta tulla nii artistide toetuseks kui ka erilise elamuse saamiseks: "Publikul on kohapeal tähtis roll, sest Artiumi kontserdisaal muudetakse lava asetuse abil eriliseks kontserdipaigaks, kus esinejad on ümbritsetud 360 kraadi publikuga."

Eesti Laul 2023 saatejuhid on Grete Kuld ja Tõnis Niinemets. Lisaks võistlevatele artistidele on mõlemas poolfinaalis oodata üllatavaid kooslusi ka külalisartistide näol.

Eesti Laulu poolfinaalide võistluslood ja uudised leiab konkursi kodulehelt www.eestilaul.ee.