Detsember toob ERR-is tele-ekraanile suure valiku uusi sarju ja filme

Uued sarjad

"Üleminekuaken"

Neljapäeviti ETV2-s, kogu sari Jupiteris

Haarav põnevussari avab jalgpallimaailma tagatubades toimuvat, kus sõlmitakse salakokkuleppeid ja tõmmatakse niite, mis otsustavad mängijate ja mängude saatuseid väljakul. Noor jalgpalli imelaps Jordan Burdett ei tea midagi kulisside taga toimuvatest julmadest mängudest, kus tema agendist vend Kieran tõrjutakse halastamatult kõrvale, et vahendeid valimata Jordani allkiri lepingule kätte saada.

"Õelus"

Alates 12. detsembrist ETV2-s ja Jupiteris

Briti huumor selle parimas kastmes, kus Sir Ian McKellen ja Sir Derek Jacobi kehastavad rohkem kui 50 aastat koos olnud geipaari. Väärikas eas härrade elus pakub nüüd suurimat rõõmu oma külaliste ja teineteise kallal hammaste teritamine. Ja erilise hoo saavad nad sisse, kui nende naabriks kolib noor Ash (Iwan Rheon).

"Õelus" Autor/allikas: Pressimaterjal

"Õde Boniface'i mõistatused"

Alates 13. detsembrist ETV-s ja Jupiteris

Vanal heal Inglismaal, 1960. aastate Inglise külakeses Great Slaughter toimuva sarja keskmes on rolleriga ringi kimav katoliku nunn, kes on abiks politseile mõrvade lahendamisel. Õde Boniface (Lorna Watson) on tuttav kõikidele "Isa Browni" sarja vaatajatele, sest sama tegelaskuju on läbi käinud ka sellest menusarjast. Sarnane muhe meeleolu on tuntav ka uues seriaalis, sest tegijadki on samad ning väikese rolli teeb ka isa Brown.

"Dalgliesh"

Alates 23. detsembrist ETV-s ja Jupiteris

Stiilne krimisari põnevate juhtumite ja karismaatiliste osalistega, kus peaosalisest politseiuurija on samal ajal ka poeet. 1975. aastal saabub Londoni politseiinspektor Adam Dalgliesh õendustudengite pansionaati uurima üht traagilist surmajuhtumit. Hiljuti leseks jäänud Dalgliesh saab endale abiliseks ennast täis seersandi, kelle tõekspidamised erinevad tema omadest nagu öö ja päev.

Uued sarjad Jupiteris

Jupiter rõõmustab vaatajaid briti legendaarse komöödiasarjaga "Raamatupood", mis on nüüd taas täies mahus vaatamiseks välja pandud. Kui "Raamatupood" meelitab aegumatu huumorikullaga, siis detsembris on Jupiteri lisandumas mitmed täiesti uusi sarju, sh kaasahaarav ajaloodraama "Pagendatud" (nähtav alates 12.12), Ukraina krimisari "Piknik" (nähtav alates 12.12) ning noorte fantaasiasarja "Öö pärijad" teine hooaeg (nähtav alates 19.12) jpm.

Uued mängufilmid

"Isa"

10. detsembril ETV-s, järelvaadatav Jupiteris

Anthony Hopkinsile teise Oscari toonud mängufilm "Isa" vaatab silma vananemisele ja sellega kaasnevale hääbumisele, näidates ilmekalt, kuidas üks haigus võib röövida meilt meid ennast. Ohtralt auhindu pälvinud draamas teeb meeldejääva rolli ka Olivia Colman.

Isa Autor/allikas: pressimaterjal

"See uus maailm"

21. detsembril ETV2-s, järelvaadatav Jupiteris

Aasta viimane Prantsuse filmiõhtu toob ETV2 ekraanile koguperekomöödia kaasaegsetest inimestest ökoloogiliste probleemide keskel. Marianne ja Abel (Laetitia Casta ja Louis Garrel) ning nende varateismeline poeg Joseph (Joseph Engel) on pealtnäha tavaline prantsuse perekond. Ühel päeval avastavad aga ema ja isa, et poeg on vanemate vara revideerinud ning sealt üksjagu hinnalist maha müünud. Pärimisel selgub, et pojal ja tema sõpradel on plaan maailmapäästmisele kaasa aidata, noored on võtnud nõuks raha koguda, et Sahara kõrbesse meri rajada.

"Guernsey kirjandus- ja kartulikoorepiruka selts"

24. detsembril ETV-s, järelvaadatav Jupiteris

Romantilise draama peategelane on noor naine Juliet Ashton, kes otsib II maailmasõjast taastuvas Londonis teemat oma järgmise raamatu jaoks. Ühel päeval saabub talle kiri Guernsey saarelt ja kirja saatja on keegi härra Dawsey Adams. Sellest ühest kirjast saab alguse südamlik kirjavahetus, mille käigus kuuleb neiu Guernsey'is asuvast kummalisest kirjandusklubist. Klubist, kus süüakse kartulikoorepirukat, parematel päevadel ka sealiha ja mis põhiline – loetakse ning vahetatakse mõtteid kirjanduse üle. Julieti huvi klubi vastu järjest kasvab ja ta otsustab saart ja selle värvikaid liikmeid külastada.

"Siin pole midagi naljakat"

25. detsembril ETV-s, järelvaadatav Jupiteris

Edukal stand-up koomikul Kasper Berntsenil on neljakümneselt olemas kõik, millest üks mees võib unistada. Siis aga tema elu muutub - ta koondatakse, sõbratar jätab ta maha ja haiglast tuleb teade, et tal on vähk. Petter Næssi film on lugu Kasperi toimetulekust raske haigusega, eneseusu leidmisest ja endas taas elurõõmu äratamisest.

"Annette"

28. detsembril ETV2-s, järelvaadatav Jupiteris

Adam Driver ja Marion Cottillard kehastuvad abielupaariks, kelle kaheaastasel tütrel avaldub ootamatu anne. Haarava loo taustal kõlab rokkbändi Sparks muusikute looming just selle filmi jaoks.

Valik filme Jupiterist

Jupiteri valikusse on lisandunud hulk auhinnatud mängufilme, sh Cannes's Kuldse Palmioksa pälvinud "Ruut", Soome-Eesti ühistööna valminud pantvangidraama "Omerta 6/12", Lembit Ulfsakiga mängufilm "Mandariinid". Filme lisandub Jupiteri igal nädalal, nii toob aastalõpp vaatajate ette "Õigluse ratsanikud", "Sangarid, "Lucky" jpm.

Haaravad dokumentaalid

"Musk versus Bezos. Uus "Tähtede sõda""

19. detsembril ETV-s, järelvaadatav Jupiteris

Aasta viimane "Välisilma" dokumentaal räägib kosmoseäri olevikust ja tulevikust ning maailma vägevaimate püüdlustest selles vallas. Filmi fookuses on kaks maailma rikkaimat meest - Jeff Bezos ja Elon Musk, kes on käivitanud kosmoseprogrammid. Bezos pakub turismireise kosmosse, Musk kavatseb 30 aasta jooksul Marsile lennata. Kui president Trump otsustas ameeriklased taas Kuule saata, võistlesid kaks konkurenti NASA tulusa Kuu-projekti pärast. Miljardärid pistavad rinda ka satelliitide kosmosesse saatmisel. Bezos teatas hiljuti 3000 satelliiti hõlmava projekti Kuiper testsatelliitide peatsest orbiidile laskmisest.

"Cardini moemaja"

20. detsembril ETV2-s, järelvaadatav Jupiteris

Moekunstikino raames toob ETV2 ekraanile dokumentaalfilmi Pierre Cardini maailmast, tema erakordsest andest ja loomingust läbi aastakümnete. Filmis näeb eksklusiivseid kaadreid Pierre Cardini isiklikest arhiividest, loojat kirjeldavad intervjuud tema kolleegide, koostööpartnerite ja sõpradega.

"Austusavaldus Tema Majesteedile kuningannale"

25. detsembril ETV-s, järelvaadatav Jupiteris

Dokumentaal kuninganna Elizabeth II elust, kelle erakordset valitsemisaega meenutavad tema lapsed ja teised lähedased, samuti inimesed, kellega ta oli tööalaselt kokku puutunud. Film annab põhjaliku ülevaate pisikese printsessi kujunemisest väärikaks valitsejaks, tema katsumustest ja rõõmsatest aegadest.

"Charles. Kuningaks sündinud"

26. detsembril ETV-s, järelvaadatav Jupiteris

Portreefilmis heidetakse pilk prints Charlesi, Suurbritannia kõigi aegade kõige staažikama troonipärija saavutustele ja arutatakse, missugune monarh temast saab. Kas ta jätkab oma ema kuninganna Elizabeth II eeskujul või toob tema valitsemisaeg kaasa midagi sootuks uut?

"Mary Quant"

27. detsembril ETV2-s, järelvaadatav Jupiteris

Sadie Frosti moedokumentaal 1960. aastatel moerevolutsiooni eesotsas seisnud Mary Quantist – maailmakuulsast miniseeliku, sukkpükste ja mikropükste loojast, keda peetakse naiste vabastajaks. Koos oma mõttekaaslastega ehitas ta nullist üles suure moetööstuse ning tema ideed mõjutavad moekunstnike loomingut tänini.