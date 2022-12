Eesti Laulu poolfinalist M Els oma võistlusloost: see on mõnusalt kontrastne

Eesti laulu poolfinalist M Els ehk Merili Käsper osaleb võistlusel looga "So Good (At What You Do)". "Terevisioonile" antud intervjuus sõnas laulja, et tema võistluslugu paistab silma oma mõnusa kontrastsusega.

Algul kirjutasid loo valmis Hugo Martin Maasikas, Andreas Poom ja Stefan Airapetjan. Ühel hetkel avastas selle Gevin Niglas ning oma panuse andis ka Stig Rästa. "Siis ühel hetkel olin stuudios ja salvestasin demo sisse," meenutas Käsper.

Laulja sõnul on talle Eesti Laul seetõttu meeldinud, et sealt saab iga aasta uut Eesti muusikat. "Tõesti, ülihäid artiste olen tänu sellele leidnud," nentis ta.

Käsperi sõnul teeb tema võistlusloo eriliseks see, kui kaasahaarav see on. "Mina armusin sellesse loosse kohe alguses ära ja suur rõõm on seda varsti esitada. See on mõnusalt kontrastne – seal on seda mineviku valu ja samas edasi liikumise tugevust ning lahti laskmist."