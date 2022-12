Eesti Laulu poolfinalist Robin Juhkental: eestikeelsetel lugudel on teine tähendus

Eesti Laulu poolfinalist Robin Juhkental tõdes "Terevisioonis", et eestikeelsetel lugudel on tema jaoks teistsugune tähendus ning elus esimest kord on ta suuteline eesti keeles laule kirjutama.

Juhkental sõnas, et võistluslugu "Kurbuse matused" on kirjutatud ajendatult elust endast. "Ma ei kirjutanud konkreetselt kellelegi või ei mõelnud mingile kurvale sündmusele. Inimene ongi nagu käsn – lapsest saadik imed endasse asju, emotsioone ja kogemusi," selgitas ta.

Juhkental sõnas, et on elus jõudnud kohta, kus suudab kirjutada eestikeelseid laulusõnu nii, et need teda ennast oksendama ei aja. "Loodan, et sõnum jõuab inimesteni, ning on pigem hea kui halb," märkis ta.

Muusik rääkis, et kuigi on eesti keeles laulnud alates sellest ajast, kui teda aktustel laulma pandi, on eestikeelsetel lugudel teine tähendus. Juhkentali sõnul on inglise keeles kergem kirjutada, sest eesti keeles ei ole klišeed samal moel lubatud. "Raske on kirjutada. Ma ei ütle, et jubedalt õnnestus, aga esimest korda elus on suuteline selleks."