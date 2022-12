Trad.Attack! avaldas uue singli "Keera"

Trad.Attack! avaldas reedel uue singli "Keera", mis on bändi 2023. aasta kevadel ilmuva albumi "Bring It On" teine singel.

"Meie uue albumi teekond on kantud muutusest nii meis endis kui ka muusikas ja maailmas meie ümber," sõnas bändi laulja ja torupillimängija Sandra Vabarna. "Eriti tore on uutes lugudes tervitada ka meie välis- ja kodumaised sõpru. Näiteks teevad albumil kaasa nii Gruusia vokaalkoor Iberi, Kanada folk-pop bänd The East Pointers kui ka mitmed eestlastest muusikud," lisas ta.

Selle aasta suvel ilmus bändi neljanda stuudioalbumi esimene singel "Ella". Reedel avaldas ansambel albumi teise singli "Keera". "See on eriline lugu, milles on kokku saanud kaks täiesti erinevat maailma: autentne seto leelo ning modernne trumm ja bass," tutvustas loo tagamaid bändi kitarrist Jalmar Vabarna. "Loo salvestamiseks sündis ka uus leelokoor – oma seto juuri näitas Sandra Vabarna, kes leelotas koos minu ema, õe ja õetütrega."

Oma uut muusikat tutvustab bänd saabuval aprillil, mil suundutakse teist korda üle-eestilisele tuurile. Neljanädalase tuuri käigus külastatakse kõiki maakondi ja antakse kokku 15 kontserti.

"Esimest korda tegime Eestile tiiru peale 2018. aastal, kui Eesti Vabariik sai 100-aastaseks," selgitas bändi trummar Tõnu Tubli. "Nüüd, viis aastat hiljem, on meil sees suurem hoog kui kunagi varem."

Tuuril esitletav album "Bring It On" ilmub 31. märtsil.