Sza andis välja uue albumi "SOS"

Laulja esimene album "Ctrl" ilmus 2017. aastal. 23-loolisel "SOS-il" teevad teiste hulgas kaasa ka Phoebe Bridgers, Travis Scott, Don Toliver ja Ol' Dirty Bastard.

Plaadi produtsentide hulka kuuluvad Thank God 4 Cody, Carter Lang, Jeff Bhasker, Benny Blanco, Kenny Edmonds, Rodney Jerkins ja Jay Versace.

Selle aasta oktoobris andis Sza välja muusikavideo loole "Shirt". Lugu sai tuntuks 2020. aastal, mil sisuloojad kasutasid seda Tiktokis tantsulises väljakutses. "Ma kuulsin, et te panite Tiktokis kõlanud laulule nimeks "Shirt"," sõnas Sza, viidates sellele, et fännid valisid loole ise pealkirja. "Mulle sobib see."