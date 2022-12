Mihhailova-Saar Andrea Bocelliga dueti laulmisest: närvid olid täiesti läbi

Mihhailova-Saar nentis, et Bocelliga lava jagamine oli ainulaadne kogemus, mis võib juhtuda vaid kord elus. "Vahepeal, kui on kurb hetk, siis saab mõelda, mida kõik on elus tehtud, ja see on kõige eredam hetk, mis kohe silmade ette tuleb," sõnas laulja. "Minu jaoks on see väga suur asi."

Bocelliga duetti laulma sattus Mihhailova-Saar konkursi kaudu. "Mulle öeldi, et ta tuleb. Sel ajal oli kombeks võtta ka kohalik laulja. Laulsin sisse need kolm lugu, mida me pidime laulma, ja pärast öeldi, et mind valiti välja," selgitas ta.

Laulja sõnul oli Bocelliga esinemine tema elu kõige pingelisem kontsert. "Ma olin nii närvis, täitsa õudne," meenutas ta. "Närvid olid täiesti läbi, läksin lavale ja ta ütles mulle: "You are doing great," ja võttis mu käest kinni ning loo vahel võttis tantsule. Ta oli nii armas ja nii soe."