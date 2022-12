Margus Kamlat aastahiti valimisest: mõnikord hakkavad tööle väga lihtsad asjad

Viimastel aastatel aastahittide jagamisel koorekihi riisunud Botšarov märkis, et tema jaoks pole võit muusikat tehes peamine eesmärk. "Peaasi, et endale meeldiks," märkis ta.

Kamlat sõnas, et üht kindlat valemit, mille põhjal hitt valmis teha, ei ole – selles lihtsalt peab olema miski, mis lihtsalt tööle hakkab. "Mõnikord hakkavad tööle väga lihtsad asjad, kuidas ja miks, sellel ei ole lihtsalt vastust," nentis ta.

Botšarov lisas, et muusikat tehes on vaja mõelda nii nagu teised inimesed seda teevad. "Öelda need sõnad, kus inimesed ennast leiaksid."

Raadio 2-s töötav Kamlat ennustas, et tänavu või edetabeli kõrgemas otsas näha Harry Stylesi. "Ei saaks öelda, et ta muusika peavooluline on, aga ta on ära tabanud mingi oma nišši, mis kõnetab nii pereemasid kui ka lapsi," selgitas ta.

Kamlati sõnul annab pika ajalooga aastahiti valimine hea ülevaate Eesti muusika kujunemisteest. "Hea on jälgida, mis on toimunud ja mis on need trendid on. 29 aastat on seda tehtud ja sinna ei sekku mitte ükski tume jõud, ei süvariik. Täpselt need lood, mis inimestele meeldivad, sinna tabelisse tulevad."

Aastahitti saab valida Raadio 2 kodulehel.