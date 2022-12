Kanye West andis välja uue singli

Kanye West (Ye) avaldas värske singli "Someday We'll All Be Free", kus mainib muu hulgas ka enda viimase aja vastuolulisi sõnavõtte.

Räppari uus singel on sämpeldatud Donny Hathaway 1973. aasta samanimelisest ("Someday We'll All Be Free") loost. Singel viitab nii tema viimasele intervjuule USA paremäärmuslase Alex Jonesiga kui ka vastuolulisele Twitteri säutsule, mille tagajärjel mitmed suured rõivabrändid, nagu Balenciaga, Adidas ja Gap, temaga sel sügisel koostöö lõpetasid.

Westi viimane album "Donda 2" ilmus tänavu veebruaris ning kokku on räppar avaldanud 11 stuudioalbumit.

Samuti teatas West paar nädalat tagasi, et plaanib 2024. aastal USA presidendiks kandideerida. Räppar kandideeris presidendiks ka 2020. aastal, kogudes ligikaudu 70 000 häält. Tegemist oli väga tagasihoidliku tulemusega.