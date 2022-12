Rokkansambel Scorpions esineb tuleval suvel Tallinna lauluväljakul

Ansambel Scorpions on tegutsenud ligi 60 aastat ning olnud selle aja vältel paljudele rokkmuusikutele eeskujuks. Bänd on alates 1972. aasta "Lonesome Crow" esikalbumist kuni selleaastase "Rock Believerini" loonud 19 albumit, mis on müünud ligi 120 miljonit koopiat. Bändi suurim kommertshitt on "Wind of Change", mis nägi ilmavalgust 1990. aasta plaadil "Crazy World".

Scorpionsi lõi Saksamaal 1965. aastal kitarrist Rudolf Schenker. Mõne aasta pärast ühines Scorpionsiga Klaus Meine, kes oma vokaaliga ansamblile eripärase kõla andis.

Viimati esines Scorpions Eestis kümme aastat tagasi. Järgmise aasta kontserdipiletid tulevad müüki 9. detsembril.