Eesti Laulu poolfinalist Bedwetters: eetilisi piire meil ei ole

"Me anname plaadi välja järgmisel aastal ja meil on palju lugusid valmis ning ükski neist ei sobinud Eesti Laulule, kuid see kuidagi sobis," põhjendas Mõttus, miks ansambel otsustas just looga "Monsters" võistlustulle astuda.

"Me tahtsime luua sellist pilti, kus siga ajab inimest hakklihamasinasse. Vastupidine efekt," kirjeldas ta kohta muusikavideos, kus nende trummarist hakkliha tehakse.

"Lihtsalt läks nii," vastas Mõttus küsimusele, miks Bedwetters kaheksa aastat ei tegutsenud. "Meil sai võib-olla kogu sellest asjast kõrini. Me olime siis päris noored ka," mõtiskles ta.

"Nüüd ongi viimane aeg, kus veel jaksab ja võhma on," rääkis Järvesaar, miks ansambel taas kokku tuli. Ta lisas, et Bedwetters esines erandkorras ühe sõbra pulmas, kus bändliikmed tundsid, et arvatavasti viie aasta pärast nad enam nii energiliselt muusikat teha ei jõua. "Eetilisi piire meil ei ole. Ilmselt ei teki ka kunagi," nentis Mõttus omalt poolt, et vanusega muutunud mentaliteet neid tagasi ei hoia.