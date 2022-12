ERR arhiivi uus keskkond avab Eesti tele- ja raadioajaloo põhjatu varamu

Eesti Rahvusringhäälingu arhiiv on läbi aastakümnete talletanud Eesti kultuuriloo ning raadio- ja teleprogrammidega seotud materjale, heli- ja videofailidest mahuka fotokogumikuni. Uuenenud platvormil on külastajal ligipääs rohkem kui 55 000 video- ja 108 000 audiofailile, mis on salvestatud ja toodetud rahvusringhäälingu ja selle eelkäijate poolt. Fotode andmebaasi kuulub täna enam kui 220 000 fotot.

"Arhiivi keskkonna uuendamine on olnud rahvusringhäälingu üks prioriteete. Tegemist on olulise osaga Eesti kultuuripärandist ja ajaloolisest mälust," märkis ERR-i juhatuse esimees Erik Roose, lisades, et tegemist on viimaste aastate suurima ja olulisima arendusega rahvusringhäälingus. "Uue platvormiga oleme astunud suure sammu, et hindamatu väärtusega arhiivivaramu oleks kõikidele ligipääsetav võimalikult kaasaegsel ja mugaval moel," lausus Roose. Uus platvorm sündis koostöös ERR-i arhiivitoimetuste, arendusosakonna ja disainistuudioga Fraktal.

Uus keskkond sobib külastajatele nii kiireks uudistamiseks kui ka süvitsi uurimiseks, sh õppematerjalidena koolides või alusmaterjalina teadustööks. Rahvusringhäälingu arhiivide juhataja Heli Pikk soovitas uut keskkonda võtta kui põnevat jalutuskäiku, kus iga nurga taga avaneb midagi uut ja üllatavat. "Selles arhiivis ringi uidates võib sattuda kuulama veidi vintis Oskar Lutsu, saada osa spordiemotsioonidest, nautida imelisi näitlejarolle nii filmis, teles kui ka teatris, süveneda eelmise sajandi sündmustesse, saada osa telemaagiast või unustada end kuulama suurepäraseid raadiohääli. Tuleb ainult endale aega võtta. Talv on selleks parim aeg," lausas ta ja lisas, et arhiiv uueneb pidevalt nii sisu kui ka kasutajamugavuse poole pealt.

Arhiivimaterjalid on lehel leitavad video- ja audiokülgedel, fotode jaoks on loodud eraldi alajaotus. Vanimad audiofailid pärinevad möödunud sajandi algusest, videoarhiivi on materjale talletatud 1960-ndatest. Rahvusringhäälingu arhiivi lehelt leiab ka "Kultuuripärandi digiteerimine 2018-2023" projekti raames hiljuti digiteeritud 645 Eesti Telefilmi filmi ja üle 500 kontsertpala.

Arhiiv on leitav aadressilt arhiiv.err.ee.