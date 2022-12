Eesti Laulu poolfinalist Carlos Ukareda oma loost: see räägib minu elust

Eesti Laulul osalev Carlos Ukareda tutvustas "Terevisioonis", et tema selle aasta võistluslugu on inspireeritud enda elust.

"See lugu räägib lahkuminekust ja sellest tundest, mis pärast lahkuminekut on, kui igatsed häid asju, mis meelde on jäänud ning kui loodad, et saad varsti uue võimaluse," rääkis Ukareda oma loost "Whiskey Won't Forget".

Ukareda tõdes ka, et tema Eesti Laulu lugu sündis isiklikest läbielamistest. "See räägib minu kogemusest, minu elust." Loo kirjutas muusik koos Gevin Niglase ja Chris Robertsiga.

"Ma olin aasta aega tagasi kaitseväes ja muretsesin, et äkki see jätab väga suure augu sisse," viitas Ukerada sellele, et kaitseväes ei olnud peaaegu üldse aega, et muusikaga tegeleda. Ta on õnnelik, et saab seda nüüd taas teha.

"Jaa, mul on erinevaid lugusid, mida ma tahan pärast Eesti Laulu välja anda," lausus muusik lõpetuseks, et avaldab lähitulevikus veel uut muusikat.