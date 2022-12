Noarootsi õpilased õppisid Rannarootsi muuseumis jõulukrooni tegemist

Jõulukroon on üles riputatav kaunistus, mille ajalugu ulatub sajandite taha. Noarootsi kooli õpilased said Haapsalus Rannarootsi muuseumis proovida, kuidas jõulukrooni valmistada.

Töötoas tegi iga rühm lapsi ühe pilliroost jõulukrooni. Krooni meisterdamine algab pillirookõrre juppide ühendamisest niidiga, et moodustada geomeetrilisi kujundeid, mida siis järgemööda üksteiseteise külge kinnitada.

Vilumus tuleb kogemustega. Lapsi juhendanud Urmas Veersalu alustas roost kroonide tegemist juba 11-aastaselt. 2019. aastal meisterdati tema eestvedamisel maailma suurim rookroon.

"Need kujundid on üsna lihtsad: nelitahukas, kaheksatahukas. Neid saab siis kokku siduda. Ühes on kuus kõrrejuppi, teises 12. Midagi väga valesti teha ei saa ja pigem, kui läheb natuke valesti, siis see võib-olla ongi innovatsioon, tulebki mõni põnevam kujund," selgitas Veersalu.

Jõulukroonide traditsioon võis jõuda Eesti alale rannarootslaste kaudu.

"Aga täpselt ei oska ju keegi öelda. Eks see piirkonniti on võib-olla natuke erinev. Me oleme teinud siin ka soomerootslastega koostööd, meil need mudelid suuresti ühtivad," rääkis Rannarootsi muuseumi peavarahoidja Anu Raagmaa.

Jõulukroonide töötuba oli osa projektist, mille käigus Noarootsi kooli lapsed õpivad rannarootsi kultuuripärandit.