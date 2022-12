Herman Avandi: tahe näitlejaks saada on alati olnud suur

Ilmar Raagi koguperefilmi "Erik Kivisüda" peaosatäitja, Märt Avandi poeg Herman Avandi, kes tunnistas, et tahe näitlejaks ja kuulsaks saada on tal olemas ja see on alati olnud suur.

Herman Avandi tunnistas, et tahe kuulsaks saada on olemas. "Isa ütleb selle peale, et ma olen kohe kindlasti tema poeg." Herman kirjeldas, et isa ütles talle võtete ajal, et ta jääks iseendaks ja ei hakkaks üle näitlema.

Märt Avandi tõdes, et edevus ei hüüa tulles. "Ega muud midagi. Ma tunnen selle naudinguhetke endas ka ära," tunnistas ta.

"Kõige suurem emotsioon on ikka uhkus isal. Olgu sa näitleja või mõne muu eluala esindaja. Herman oli nende võtete ajal 10-aastane, nii et anda hinnangut 10-aastasele lapsele näitlejatehnilises aspektis ei ole ilmtingimata tarvilik," jätkas Märt Avandi.

"Aga seda filmi vaadates – kui nõutaks hinnangut – siis on mul seda kerge teha, sest ta tuli tõesti väga hästi toime," jätkas ta.

Rolliproovid algasid siis, kui Herman oli 8-aastane, valituks osutus ta alles rolliproovide neljandas ringis.

"Kõige esimesel casting'ul ma lihtsalt rääkisin iseendast kaamera ees. See on lihtne. Aga meil oli harjutus peaaegu iga kord, et peame teise näitlejaga võtma kätest kinni, vaatama hästi sügavalt silma ja ütlema talle, mis sulle tema juures meeldib. See oli natuke imelik. Aga ega see raske ei olnud."

Märt Avandi ütles, et juhul kui Herman soovib ka tulevikus näitlemisega tegeleda, siis on talle soovitus, et ta peab seda väga-väga tahtma. "Aga muidu roheline tuli, alati."

Herman tunnistas, et tahe näitlejaks saada on praegu üsna sama kui enne võtete algust. "See on alati olnud suur."