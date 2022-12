Video: "Terevisiooni" stuudios valmistati pardilihast jõulurooga

Särekanno tutvustas stuudios traditsioonilist Prantsusmaa meetodi, kuidas parti valmistada. "See on natuke erilisem, samas ülimalt maitsev ja piisavalt ekstravangante, et sobida jõululauale täiendama näiteks ahjukartulit ja kastet," sõnas ta.

"Me paneme pardi koos soola, pipra, loorberi ja hane- või pardirasvaga potti. See küpseb ahjus kaks ja pool tundi," ütles Särekanno. Tema sõnul on aktiivne osa pardi valmistamisest vaid 20 minutit: algul kümme minutit, et toiduained ahjupotti panna ning päriast, et roog üle praadida.

"Ahjupotil peab olema kindlasti kaas ehk see roog peab küpsema kaane all ja madalal temperatuuril, siis läheb pardiliha pehmeks," jätkas ta. "Ja praadimise funktsioon on pärast teha nahk krõbedaks."

Retseptitoimetaja lausus, et traditsiooniliselt tehakse antud rooga nii, et part marineeritakse 36 tundi enne valmistamist. "Siin me oleme teinud selle natuke lihtsamaks - siin me ei marineeri."