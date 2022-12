Eesti Laulu poolfinalist Neon Letters plaanib oma loo saata ka Jaapani raadiojaamadele

""Tokimeki" tähendab eesti keeles liblikaid kõhus, elevust, armastust," lausus muusik Aap-Eerik Lai.

"Meil on üks väga hea ühine sõber, kes saatis minule Maiko lauluvideo, ilma, et ta oleks teadnud, et ma tahan jaapani keeles lugu kirjutada," sõnas Lai, kes kohe võimalusest kinni haaras.

"Ei, mul ei ole bändi," vastas Tammik küsimusele, kas ta tegutseb ka enda ansambliga. Lai lisas omalt poolt, et ehk avaneb Maikole nüüd võimalus rohkemate artistidega koostööd teha. "Antud hetkel on tal ainult üks lugu."

"Praegu on veel palju tegemisi, aga varsti saadan," rääkis Tammik, kas värske Eesti Laulu lugu saadetakse ka Jaapani raadiojaamadele.