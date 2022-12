Moekunstnik Piret Puppart: loodus on meist alati tugevam

"Kõinastu on vaatamata oma väiksusele, mis on umbes 2,5 ruutkilomeetrit, hämmastavalt mitmekesine. Siin on üheksa erinevat maastikutüüpi: nii, et me võimegi näha natukene justkui pankrannikut, kiviklibust randa, sealt edasi minna kadastike vahele ja nautida heinamaad ning lõpuks lõpetada salumetsas," rääkis Puppart.

Samas salumetsas asub Arbu tammik, Pupparti üks lemmikpaikadest. "See on väga huvitav, kuidas sinna jõudes loodus justkui muutub sõrmenipsust. Kadakad ja männid saavad otsa ja äkki hakkab lehtmets, kus tammed ja kased kasvavad kõrvuti. Sinna tammikusse sisenedes on päris eriline olukord, kus sind võtavad vastu kaks suurt tamme: üks ühel ja teine teisel pool teed. Mulle endale tundub, et need peavad arvet, kes sinna metsa lähevad, ja hoiavad omamoodi silma peal. Tavaliselt ma jätan sinna kingituseks midagi väikest või tänusõnad," kirjeldas ta.

Kõinastu laiule on võimalik minna ka jalgsi läbi mere. "Minu jaoks on need läbi vee jalgsi kulgemised väga erilised, sest loodus on meist alati tugevam ja meri on just see keskkond, mis oskab eriti hästi iseloomu näidata. Kui ta sind juba läbi laseb, siis see looduse poolehoiu tunne on väga puudutav ja see teeb väga alandlikuks ning härdaks, eriti, kui sa oled kuhugi esimest korda minemas, sest sa ei tunne mere põhja ja kõik on uus."

Puppart sõnas, et läbi mere on ta oma elu jooksul palju käinud. "Kõinastu on selles osas viimane suur armastus, aga mulle ei ole võõras jalgsi Vilsandile minek, Abrukalt Vahasele minek, Harilaiul Kiipsaare majakani ujumine, talviti Muhu ja Saaremaa vahel uisutamine või üle jää Abrukale jalutamine," rääkis ta. "Need on kõik äärmiselt olulised hetked, mis toovad kohale. Loodus on meist suurem."

"Eesti imelised maamärgid" on ETV eetris kolmapäeviti kell 20. Sarjas räägivad tuntud ja erinevate elualade inimesed Eesti loodusele omastest ja ainulaadsetest sümbolitest.