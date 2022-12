Eesti Laulu poolfinalist Merlyn: see lugu on sihilikult lõppvõistlusele tehtud

"Kui ma seda lugu kirjutasin, siis mu eesmärk oli, et see eristuks ja paistaks silma," rääkis Merlyn. Ta sõnas, et loo instrumentaali valmides tekkis talle idee pealkirjaks, milleks sai "Unicorn vibes". "Mõtlesin, et väga huvitav pealkiri," arvas laulja. "Mingi hetk hiljem mul plahvatas, et Eesti ongi täiesti "Unicorn vibes" riik / .../ sest Eestis on tegelikult kõige rohkem unicorn-ettevõtteid (ükssarvikuid - toim.) rahvaarvu kohta," mõtiskles ta, et sellise looga oleks Eestit Eurovisioonil vahva esindada.

"See lugu on väga sihilikult lõppvõistlusele tehtud," tunnistas Merlyn, et ta on oma uue imidži puhul kõik pisidetailid läbi mõelnud nõnda, et see eristuks isegi Eurovisioonile saades. "Esimene poolfinaal on pigem artistidele suunatud, et seal väga palju show'd teha ei saa," paljastas muusik. "Aga kui see lugu hääletatakse inimeste poolt finaali, siis seal saab juba rohkem välku ja pauku teha," kirjeldas Merlyn, ent lisas, et ka esimeses poolfinaalis püüab ta siiski välimusega eristuda.

"Meeskonnas on Eesti parimad taustalauljad. Kui sa tahad head asja teha, siis tuleb ikkagi parimatega koostööd teha," ütles Merlyn, kelle taustalauljad on Dagmar Oja ja Kaire Vilgats.