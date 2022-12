MTA: viimasel ajal tellitakse posti teel palju psühhotroopseid aineid

"Maksu- ja tolliamet kontrollib kolmandatest riikidest saadud postisaadetisi, millel on kaubamärk," Viisak. "Juhul kui kaup on võltsing, ja kaubamärgi omanik on andnud meile sellest teada, siis see kaup hävitatakse ja kauba saaja jääb ilma kaubast ning võib jääda ilma ka rahast," viitas Viisak kaupadele, mis tulevad väljastpoolt Euroopat.

Viisak eksponeeris stuudios asju, mis on juba varasemalt maksu- ja tolliameti poolt konfiskeeritud. "Juhul, kui kaup hävitatakse, siis läheb purustatud materjal taaskasutusse," kinnitas Viisak, et pärast konfiskeerimist ei visata asju niisama minema. Ta lisas, et asju konfiskeeritakse vastavalt kaubamärgi omaniku nõuetele.

"Osad neist kindlasti teavad ja osad neist tegelevad ka müügiga," kirjeldas Viirak inimesi, kes võltsitud tooteid tellivad. Ta sõnas, et alaealistega võib juhtuda ka nii, et nad arvavad, et tellivad kaubamärgiga toote, kuid tegelikult on tegemist võltsinguga.

"Posti teel ei tohi saata narkootilisi ega psühhotroopseid aineid," kinnitas Koppelmaa omalt poolt. "Viimasel kahel aastal on hakatud meeletult palju psühhotroopseid aineid tellima just posti teel."

"Valdkond, mis tekitab meile väga palju peavalu, on ravimid, mis sisaldavad psühhotroopseid aineid," lausus ta. "Klassikaline näide on Xanax, mis on rahusti."

"Me näeme, et majandussurutis surub inimesi töötama mitmel töökohal ja inimesed rabavad end lõhki," rääkis Koppelmaa põhjustest, miks ka aina enam erguteid posti teel tellitakse.

"Mõni häbeneb haigust, mõni mõtleb, et on lihtsam posti teel tellida. Võib-olla ei piisa sellest doosist, mis perearst on välja kirjutanud. Me teame, et kõik psühhotroopsed ained tekitavad ka sõltuvust. Süües kasvab isu," selgitas Koppelmaa tellimise põhjuseid.