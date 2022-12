Koolilapsed võistlevad Lihula kultuurimaja akende kaunistamises

Hämaruse saabudes süttivad Lihula kultuurikeskuse akendel tuled ning ellu ärkab justkui väike võlumaa. Need jõulukaunistused on Lääneranna valla koolilaste tehtud, kuid kes konkreetse akna ehtis, on saladus, sest kõige kaunima akna tiitli selgitab hääletus kultuurimaja sotsiaalmeedias.

"Saladuses on sellepärast, et nad ei hakkaks oma aknaid ja oma kooli rohkem promoma ja laikima, et vaadatakse ikkagi seda, mis on ilus ja mis meeldib," rääkis Lihula kultuurimaja juhataja Tiina Lobja.

Jõuluakende konkursi idee sündis möödunud talvel koroonakriisi ajal, mil piirangud takistasid ürituste korraldamist. Konkurss oli aga populaarne ning seetõttu sai sellest traditsioon.

Parimatele kaunistajatele on kavas ka auhinnad. "Esimesed kolm kohta saavad diplomid ja kõik koolid, kes osa võtsid, saavad tänukirja ja esimesed kuni kolmandad kohad saavad veel käsitöö- ja kunstitarbeid kingituseks," rääkis Lobja.

Lihula kultuurimaja jõuluakende konkurss kestab kolmekuningapäevani.