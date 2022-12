Auhinnatud komöödianäitleja Kirstie Alley suri 71-aastaselt

"Teatame kurbusega, et meie imeline, võimekas ja armastav ema on lahkunud," vahendas BBC perekonna teadaande sisu.

Alley kogus tuntust 1980.-1990. aastatel telesarjas "Cheers". Selle rolli eest võitis ta ka Emmy auhinna.

Kansases sündinud näitleja lõi kaasa filmides "Star Trek II: The Wrath of Khan", "Drop Dead Gorgeous" ja "Look Who's Talking".

Pole teada, milline vähk Alleyl oli, kuid perekonna sõnul avastati haigus alles hiljuti.

Näitlejaga koostööd teinud John Travolta avaldas oma Instagramis järelhüüde, kus nimetas suhet Alleyga üheks kõige erilisemaks oma elus.