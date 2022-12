Eesti Laulu poolfinalist Inger: näitan ennast uuest küljest

Eesti Laulu poolfinalist Inger rääkis "Terevisioonis", et looga "Awaiting You" näitab ta ennast inimestele täiesti uuest küljest.

Laulja sõnul on "Awaiting You" ja tema eelmise korra võistlusloo "Coming Home" vahel suur kontrast. "Saab täiesti uutmoodi Ingerit näha," nentis ta.

Suuremad muutused on Ingeri sõnul toimunud viimase paari aasta jooksul, mil ta lihtsalt loomingut kirjutanud. "See teeb mingeid muutuseid inimeses endas ka."

Siiski rõhutas muusik, et varasem Inger ka täiesti kadunud pole. "Ikkagi see positiivsuse vaatamine on endas olemas," selgitas ta ja lisas, et tänasel päeval on temas rohkem enesekindlust ning ta tunneb ennast täiskasvanulikumalt.

"Ma ei ütleks, et kitarr ja ukulele minu elust kadunud on, aga nii palju saan öelda, et sel aastal ma lavale neid instrumente ei too. Ma näitangi ennast uuest küljest," sõnas Inger.

Oma võistluslugu kirjeldab ta sõnadega tempokas ja tantsuline. "See on rohkem selline, et inimene saab üles ärgata ja juba tantsima hakata. Seda soovin ma ka Eesti Laulul endast väljendada – et inimesed, kes seda kuulavad ja vaatavad, saaksid sellest mingi energia kätte."