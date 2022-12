Eesti Laulu poolfinalist Meelik: me ei võta ennast liiga tõsiselt

Eesti Laulul osalev ansambel Meelik on koolibänd, mis loodi 2008. aastal. Ansambli liikmed Andres Kõpper ja Rain Parve rääkisid "Terevisioonis", et kuigi bändi helikeel on ajas pisut muutunud, on nende olemus samaks jäänud – nad ei võta ennast liiga tõsiselt.