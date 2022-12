Häädemeestes on taas avatud jõuluvana postkontor

Häädemeeste vallas on taas avatud jõuluvana postkontor, kuhu lapsed saavad viia kirjad oma jõulusoovidega. Selline postkontor töötab juba 12. aastat ja on laste hulgas väga populaarne.

Postkontori avamisele tulid Eesti Jõuluvanade Seltsi jõulutaadid ja -memmed mitmest Eesti paigast – Keilast, Sindist, Pärnust ja mujaltki, ei puudunud ka kohalik Jõulumäe jõuluvana.

Lastele on postkontori avamine iga-aastane tore sündmus. Selleks on ettevalmistused tehtud, kirjad ammu valmis ja nüüd tuleb need lihtsalt postkasti lasta.

Muidugi on kirjadega veel aega, sest postkontor on avatud 19. detsembrini. Kirju on igal aastal palju, mullu 200 ringis.

Jõulusoov on igal lapsel. Tihti ei soovitagi midagi endale, vaid teistele ka.

"Et kõik oleks rõõmsad," soovib Mihkel. Jakob soovib, et tema pere oleks rõõmus.

"Ma soovin midagi enda koerale. Mingit mänguasja või midagi," sõnas Katriin.

"Ma soovin endale mikrofoni ja suurt kõlarit. Hakkan suurena lauljaks," ütles Brianna.

"Ma sooviksin LED-tulesid. Panen need enda tuppa," ütles Anete.

Selgub, et jõuluvana postkontorit sellisel kujul, nagu seda Häädemeeste vallas juba tosin aastat tehakse, mujal maailmas ei tunta. Vähemalt puuduvad selle kohta andmed.

"On küll sellised kaubamajade kommertsüritused, aga need postkontorid, mida me oleme avanud siin valla neljas paigas, on tõeliselt ainulaadsed. Ja igal aastal on järjest rohkem lapsi ja järjest toredamaid soove," rääkis jõuluvana Eedu.