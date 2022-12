Mihkel Tiks: "Korvpall on saatanast" on süngem variant minu karjäärist

Järgmise aasta suvel jõuab Inga Lunge käe all lavale "Korvpall on saatanast", mis põhineb Mihkel Tiksu 1986. aastal ilmunud "Korvpalliromaanil". Tiks märkis, et Lunge lavastus on süngem versioon tema karjäärist.

"Korvpall on saatanast" räägib teisest perioodist Eesti korvpallis kui Ove Mustingu mängufilm "Kalev", selgitas Lunge.

"See lugu, mis nüüd lavalaudadele jõuab, on natuke varasemast perioodist. /---/ Korvpall on muidugi populaarne ja tundub, et see käib periooditi, et mingil hetkel on kõrghetk ja mul on tunne, et praegu on ühe uue tõusu aeg küll."

Tiks märkis, et talle tundub, et Eesti meeste korvpalli tõusud käivad 30-aastase intervalliga.

"Enne mind, 60. aastatel oli Ilmar Kullami kuulus Kalev. Kui mina jõudsin meeskonda, läks see allamäge. /---/ Mina olin mängujuht ja meeskond käis alla ning alles Salumetsaga tõusis 90ndatel, see oli see filmi-Kalev."

Pärast seda läks taas pikalt aega uue kõrgajani 2010ndatel, lisas ta.

Kuigi "Korvpalliromaan" oli Tiksu sõnul päriselu lähedane, oli see siiski pehmem variant.

"See oli ikkagi nõukogude aeg, tsensuur ja spordist ei võinud karmilt kirjutada. Aga see, millest "Korvpall on saatanast", sünnib, on dramaatilisem ja karmim. See süngem variant minu karjäärist."

Lunge ütles, et materjal on väga mahukas. "Seal on intriigi, on armastust, on reetmist, pettumust. Kõike-kõike. Väga hästi kirjutatud näitemäng ja eriti kahju, et see on ammu kirjutatud. See on jäänud sahtlisse seisma," kirjeldas ta.

See, mis lavalaudadele 6. juulil Tartu Kammivabrikus jõuab, on juba Urmas Lennuki dramatiseering, jätkas Lunge.

"Kõik kõige parem jääb kindlasti sisse. See, mida inimesed sinna tulles saavad, on kuhjaga põnevust, äratundmist, ka vanade legendaarsete mängijate äratundmist," sõnas ta.

"Nagu ütleb produtsent Marko Põldsam, siis ma usun, et sellest saab selline sedamoodi teater, kuhu eeskätt tahavad tulla mehed ja võtavad kaasa ka naised."