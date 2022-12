TÜ raamatukogu e-poes lähevad müügiks raamatud, millest eestlased enam midagi kuulda ei taha

Praegu on aktiivses müügis ligi 9000 raamatut. "Russowi kroonika uustrükki meilt ei leia. Meil on rangelt raamatukogus üleliigsed raamatud," rääkis "Ringvaatele" kogude arenduse osakonna juht Kristhel Haak.

Poest leiab igasuguseid raamatuid – riigikohtu lahenditest prantsuse õiguskeele ja mootorataste ning -rolleriteni. Aga ka raamatuid bensiinimootosaagidest ja aiandusest. Kõige populaarsem on siiski "Inimese füsioloogia" aastast 1997.

Raamatumüüki ja jagamisi teevad kõik raamatukogud. "Alles hiljuti käisin Leedus, seal on samamoodi. /---/ Aga e-poena oleme me vist üsna ainulaadsed."

E-pood on väga populaarne näiteks Ameerikas, rääkis raamatukoguhoidja Silja Tänavots. "Nemad otsivad siit näiteks oma lapsepõlvekirjandust. Meil on olnud selline juhus, kui osteti lasteraamat ja läks kuu aega mööda ning kirjutas teine ameeriklane, et "teil oli minu lapsepõlve lemmikraamat müügil, kas teil on veel"."

Euroopast käiakse raamatukogu e-poes samuti, eksootilisemad riigid on Jaapan, Hiina ja Mauritius. Kui jaapanlased ostavad ajalooraamatuid, siis eurooplased ostavad palju sõnaraamatuid. Palju ostetakse ka raamatuid, millest ehk eestlased midagi enam kuulda ei taha – sellistelt autoritelt, nagu Marx, Engels, Lenin.

"See läheb loosi. See on hämmastav, kui populaarne võib olla selline kirjandus," tõdes Tänavots.