Ansambel Kurjam annab jõuluturnee raames neli kontserti

Ansambel Kurjam teatas, et alustab sel reedel pagana-teemalist jõuluturneed, mis viib punktrio nelja erinevasse Eesti kontserdipaika.

"Paganlus on tegelikult palju laiem mõiste, kui inimesed arvavad," ütles ansambli solist Marko Sigus turnee temaatikat kommenteerides. "Paganluse nimetus tuleneb ladinakeelsest sõnast "paganus", mis tähistab maameest või talupoega. Üht- või teistpidi oleme me kõik paganate järglased. Mõnele on esivanemate tavad lihtsalt sügavama jälje jätnud."

Reedel Tõrvast algav turnee jõuab jõulukuu jooksul veel ka Tartusse ja Tallinnasse ning turnee lõpetab 17. detsembril Põlvamaal toimuv etteaste.

Siguse sõnul saab igal kontserdil olema pisut erinev kava ja ees on ootamas teisigi põnevaid üllatusi.

Jõuluturnee kuupäevad

9. detsember - Pubi Juudas, Tõrva (soojendusesineja ansambel Koopaorav)

10. detsember - Underground, Tartu

16. detsember - Barbar, Tallinn (soojendusesineja ansambel Koopaorav)

17. detsember - Käbliku Pruulikoda, Põlvamaa (esinevad ka Shelton San, Janno Reim ja Stanislav Bulganin)