Cirque du Soleil esineb tuleval aastal taas Eestis

Cirque du Soleil' tsirkusetrupp teatas, et juuni alguses etendub Tallinnas nende akrobaatiline näitemäng "Ovo".

Trupi sõnul toob "Ovo" (portugali keeles "muna") publikuni elamuse, mis keskendub looduse ilule ja mitmekesisusele ning lummab liikumise ja emotsioonidega. Lavastuse peaosades säravad vahvad putukatest tegelased, kelle erilised võimed tuuakse publikuni akrobaatika keeles. Etenduses teeb kaasa 100 inimest 25-st riigist, kelle hulgas on 52 akrobaati.

Cirque du Soleil on pärit Kanadast Montrealist ning tsirkusetruppi kuuluvad näitlejad ja akrobaadid 64-st iigist. Trupp on etendanud näitemänge kuuel mandril ja aastate jooksul on neist osa saanud rohkem kui 220 miljonit inimest.

Cirque du Soleil' etendused toimuvad Saku Suurhallis 1.-4. juunini.