Ülikooli lõpetanud Pehk: see on minusugusele keskealisele mehele tähtis sündmus

Novembri keskpaigas ilmus Orelipoisil neljas album "Uni". Raadio 2 hommikuprogrammis tunnistas Pehk, kes lõpetas tänavu õpingud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, et ülikooli lõpetamine on temasugusele keskealisele mehele tähtis sündmus.

Kui novembris jõudis üldsuse ette neljanda albumi veebiversioon ja CD plaat, siis detsembris jõuab lettidele ka vinüülplaat ning jaanuaris näeb ilmavalgust lühifilm.

Albumi pealkiri "Uni" sümboliseerib autori sõnul erinevatele inimestele erinevaid asju. "Kellele see ongi uni ehk siis seostub magamisega, samuti võib see olla lühend universumist. Ma arvan, et see on päris mitmetahuline."

Sel kevadel lõpetas Pehk õpingud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. "Viisin lõpuni kunagi ammu Otsakoolis pooleli jäänud muusikaõpingud. Ma kujutasin ette, et peaksin seda ikka elu jooksul tegema ja sain sellega lõpuks ikka hakkama. Juurde tuli ka ülikooli diplom, mis on minusugusele juba keskeas mehele väga tähtis sündmus."

Samuti on Pehk näidelnud mitmetes filmides, viimati võis teda näha kinoekraanil filmis "Apteeker Melchior. Viirastus". Võttepäevi oli Pehkil kokku seitse ning toimunut meenutab ta hea sõnaga. "Tore oli vaadata filmi tegemist ja ma olen alati meelitatud, kui mind on mõnda filmi kutsutud. Tavaliselt ma olengi vaimulik või politseinik," rääkis ta. "Minul ei ole olnud filmi tegemise kogemust, mis oleks negatiivne. Kõik on olnud väga inspireeriv ja tore."