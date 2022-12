Janek Valgepea: mulle meeldib, kui laul külmavärinaid tekitab

Eesti Laulul looga "House Of Glass" osalev Janek Valgepea rääkis "Terevisoonis", et talle on mitmel korral öeldud, et tema võistluslugu tekitab kuulajatele külmavärinad. Laulja sõnul on see ainult hea märk.

Teravamale silmale on Valgepea tuttav saatest "Eesti otsib superstaari", kus ta 2012. aastal kuuenda koha saavutas. Pärast superstaarisaadet kolis laulja Inglismaale, kus omandas muusikalise kõrghariduse. Kuigi pärast kooli lõpetamist on Valgepea mööda maailma ringi reisinud, ei ole ta kodumaale tagasi kolinud, vaid elab Londonis.

Laulja tõdes, et on oma võistluslaulu kohta väga palju head tagasisidet saanud. Tema sõnul tuuakse enim välja ta häält. "Öeldakse, et mu hääl eristub ning see on äratuntav," märkis ta ning lisas, et samuti on öeldud, et "House Of Glassi" kuulamine tekitab külmavärinaid.

"Mulle meeldib, kui laul võib külmavärinaid tekitada, sest minu elus on ainult üks lugu külmavärinaid tekitanud. Minu jaoks on see super," kirjeldas ta.

Valgepea tunnistas, et võõrsil elatud aastate jooksul ta Eesti muusikamaastikul toimuvaga väga palju kursis pole olnud. "Küll aga vaatan ma igal aastal Eesti Laulu. See on see, mis mu teadmiseid, kes meil üldse lavadel on, värskendab."

Loo "House Of Glass" kaasautor on Norrast pärit muusik Kjetil Morland, kes esindas Norrat 2015. aasta Eurovisioonil, saavutades finaalis kaheksanda koha. "Mu oli peas viisijupp ja ma ei saanud seda üldse oma peast välja. Küsisin ka oma üürnikult, kuidas talle see meloodia meeldib, aga talle üldse ei meeldinud. Samal ajal olid mul paljud laulud sahtlisse jäänud ja mõtlesin, et kirjutan kellelegi, kellega võiks need lood ära lõpetada," rääkis Valgepea, kuidas ta Morlandini jõudis.

"Ma arvasin, et ta elab Norras, aga ta ütles, et ta elab Brightoni lähedal ja kutsus mind külla. Läksin kohale ja poole päevaga sündis meil selline ilus laul. Väga uhke tunne on," ütles ta.